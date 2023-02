POL-SZ: --SALZGITTER-- Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 15.02.2023:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Gaststätte Sonntag, 12.02.2023, 20:30 Uhr, bis Dienstag, 14.02.2023, 07:00 Uhr Unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntagabend und Dienstagfrüh nach Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Gaststätte am Schloßplatz in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in unbekannter Höhe ...

