POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 02.02.2023:

Durchsuchungen nach Silvesterausschreitungen in Peine -Öffentlichkeitsfahndung-

In der Silvesternacht kam es in Peine zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte. Im Rahmen dieser Ausschreitungen ist eine 30-jährige Polizeibeamtin verletzt worden. Ein sogenannter Polenböller explodierte in ihrer unmittelbaren Nähe. Die Polizistin musste sich in ärztliche Behandlung begeben und war zunächst nicht mehr dienstfähig.

Bezug:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/5406235

Aus zahlreichen Videos der Einsatznacht konnten die Ermittler der Polizei in Peine mehrere Tatverdächtige, die sich aktiv daran beteiligten, Polizistinnen und Polizisten mit Pyrotechnik anzugreifen, herausarbeiten. In diesem Zuge konnten am frühen Morgen die ersten Durchsuchungsbeschlüsse, die das Amtsgericht Hildesheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ, umgesetzt werden. Unterstützt durch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei konnten zwei Wohnhäuser in Vöhrum durchsucht und zwei identifizierte Beschuldigte angetroffen werden. Bei den 24- und 27-jährigen Männern konnten neben Mobiltelefonen auch weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Darüber hinaus wendet sich die Polizei in Peine mit Bildern von weiteren bislang unbekannten Beschuldigten an die Öffentlichkeit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hildesheim nach den vorangegangenen Taten einen entsprechenden Beschluss.

Hinweise, die zur Identifizierung der bislang unbekannten Männern führen, nimmt die Polizei in Peine unter 05171- 999 0 entgegen.

