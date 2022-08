Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 20. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Brand einer Mülltonne mit Übergriff auf ein Mehrfamilienhaus

Samstag, 20.08.2022, 00:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Freitag auf Donnerstag eine Altpapiertonne in der Straße Im Bache in Brand. Der Brand war bereits so weit fortgeschritten, dass ein Übergreifen des Feuers auf eine weitere Mülltonne und auf einen Teil der Gebäudefassade des in unmittelbarer Nähe befindlichen Einfamilienhauses nicht verhindert werden konnte. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden durch die Brandentdeckerin informiert und konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Das Feuer konnte mit Feuerlöschern der Anwohner, der Polizei und durch die ortsansässigen Feuerwehren gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, das Haus ist weiter bewohnbar. Es handelt sich in diesem Fall vermutlich um eine vorsätzliche Brandlegung, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte an die örtliche Polizei, Tel. 05331-933-0.

