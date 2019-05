Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30. Mai 2019. Kinderkarre geriet in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter in Brand.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Saldersche Straße, 30. Mai 2019, 15:10 Uhr.

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet eine Kinderkarre im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Zeugen, die Angaben zum Ausbruch des Feuers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen. Die Pressestelle der Polizei erreichen Sie ab Freitag, 08:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell