Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.05.2019. Feuer verursacht in Salzgitter-Lebenstedt einen Sachschaden.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Stadtweg, 06.05.2019, 16:40 Uhr.

Gegen 16:40 Uhr kam es im Stadtweg in Salzgitter zu einem Feuer. Dieses griff auf einen Holzschuppen und einen Holzverschlag sowie eine Garage über. Auf Grund durchgeführter Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer bei Abbrennarbeiten entstanden sein könnte. Bei dem Feuer wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

