Körperverletzung / Sachbeschädigung

Am Samstag, 20.04.19, gegen 21.00 Uhr, schlug ein 37jähriger Mann die Wohnungstür eines 31jährigen Mannes in Wolfenbüttel, Lange Str., ein. Zwischen den miteinander bekannten Männern entstand ein Gerangel in dessen Verlauf der 31jährige leicht verletzt wurde. Der Täter hatte sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Zu den Hintergründen der Tat konnte das Opfer angeblich nichts sagen. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

Körperverletzung beim Osterfeuer Schladen

Am frühen Sonntagmorgen, 21.04.19, gegen 01.50 Uhr gerieten ein 21jähriger Mann und ein 19 Jahre alter Mann am Osterfeuer in Schladen, Flachsrottenweg, in Streit. In dessen Verlauf schlug der Jüngere dem Älteren einmal mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch. Gegen den namentlich bekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

