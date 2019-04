Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in die Landesmusikakademie scheitert

Freitag, 12.04.2019, 23:00 Uhr, bis Montag, 15.04.2019, 08:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang nicht ermittelte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür in die Räumlichkeiten der Landesmusikakademie, Am Seeligerpark, zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen erfolgte. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt, Bansleben: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Montag, 15.04.2019, gegen 12:00 Uhr

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet ein 85-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in Bansleben, Wolfenbütteler Straße, in den Gegenverkehr. Hier kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden PKW eines 31-jährigen Autofahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000,-- Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Autofahrerin stößt gegen parkenden Funkstreifenwagen und fährt davon

Montag, 15.04.2019, gegen 13:00 Uhr

Ein ungewöhnlicher Fall eines Verkehrsunfalles beschäftigte am Montagnachmittag die Polizei in Wolfenbüttel. Polizeibeamten war aufgefallen, dass sich an einem auf dem Dienststellengelände geparkt abgestellten Funkstreifenwagen frische Unfallspuren befanden. Ermittlungen ergaben, dass vermutlich eine 80-jährige Autofahrerin aus Wolfenbüttel, die zuvor beim Kommissariat war, beim Ausparken mit ihrem PKW gegen den parkenden Funkstreifenwagen gestoßen war. Anschließend war die mutmaßliche Verursacherin mit ihrem PKW davongefahren, ohne sich um den am Funkstreifenwagen entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000,-- Euro zu kümmern. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen, zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

