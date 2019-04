Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 15. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW-Lack zerkratzt

Freitag, 12.04.2019, 16:00 Uhr, Sonntag, 14.04.2019, 21:00Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend den Lack eines zum Parken in der Grauhofstraße abgestellten grauen VW Polo. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 400,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 12.04.2019, gegen 19:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonntagabend vermutlich beim Wenden auf der Hauptstraße am Bahnübergang in Groß Stöckheim (Fahrtrichtung Salzgitter Thiede) gegen die dortige Bahnschranke und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurden Trümmerteile eines VW Busses gefunden, so dass zu vermuten ist, dass es sich um ein solches Fahrzeug gehandelt haben könnte. Zurzeit ist die Strecke in Fahrtrichtung Salzgitter Thiede aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, so dass der Unfallfahrer nicht weiter in diese Richtung fahren konnte. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

