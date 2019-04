Polizei Salzgitter

Salzgitter-Lebenstedt: 34-jährige Diebin beschäftigt die Polizei mehrfach

Mittwoch, 10.04.2019

Eine 34-jährige Frau aus Salzgitter ist am Mittwoch gleich mehrfach als Diebin aufgefallen. Zunächst versuchte sie gegen 14:30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Straße In den Blumentriften mehrere Schuhe in einen ebenfalls aus dem Geschäft stammenden Rucksack (Gesamtwert des Diebesgutes 330,-- Euro) zu verstauen und damit das Geschäft zu verlassen. Hieran wurde sie jedoch durch eine aufmerksame Mitarbeiterin gehindert, obwohl die 34-Jährige noch versuchte, die Mitarbeiterin wegzuschubsen. Gegen 16:00 Uhr versuchte sie dann erneut mehrere Schuhe, einen Rucksack und drei Geldbörsen im Wert von zirka 90,-- Euro aus einem Kaufhaus zu entwenden. Hier wurde sie durch die elektronische Sicherung der Waren vom Diebstahl abgehalten. Aufgrund dieser Taten wurde sie zur Verhinderung weiterer Taten aufgrund einer richterlichen Anordnung bis zum allgemeinen Geschäftsschluss in Gewahrsam genommen. Dieses scheint die Diebin offenbar wenig beindruckt zu haben, da sie nach Entlassung aus dem Gewahrsam gegen 23:45 Uhr erneut beim Diebstahl erwischt worden ist. Hier versuchte sie Getränke und Salat im Wert von rund 10,-- Euro aus den Auslagen eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Hüttenring zu entwenden. Auch hierbei wurde sie vom Personal beobachtet und festgehalten. Gegen die 34-Jährige wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Salzgitter-Lebenstedt: PKW Diebstahl

Dienstag, 09.04.2019, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 10.04.2019, 05:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter einen in der Ost-preußenstraße in Salzgitter abgestellten Audi A 3 in schwarz. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 2700,-- Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter-Gebhardshagen: PKW Lack zerkratzt

Dienstag, 09.04.2019, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 10.04.2019, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Lack eines zum Parken in der Straße Am Dorfrand abgestellten Toyota an mehreren Stellen. Der an der Fahrer- und an der Beifahrertür des grauen Toyota entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 825-0.

