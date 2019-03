Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.03.2019. Einladung von Medienvertretern anlässlich eines Präventions- Schulworkshops unter Beteiligung des Polizeimusikorchesters.

Salzgitter (ots)

Am 02.04.2019 findet in den Räumen der Grundschule Dürerring in Salzgitter ein Präventions Schulworkshop statt. Der Medienbeauftragte der Stadt Salzgitter sowie eine Kollegin des Präventionsteams der Polizei klären Kinder über die Gefahren und Risiken im Internet auf. Eine exakte Beschreibung füge ich als Anlage bei. Ab 09:30 Uhr untermalt das Polizeimusikorchester mit einzelnen Stücken diese Veranstaltung. Insgesamt hat die Veranstaltung eine Gesamtlänge von 2,5 Stunden.

Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

