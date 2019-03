Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.03.2019. Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2018 und des Verkehrslagebildes 2018.

Salzgitter (ots)

Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2018 und des Verkehrslagebildes 2018 der Stadt Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Einladung von Medienvertretern.

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel lädt die Medienvertreter für die Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2018 am 25.03.2019, 11:00 Uhr, und zur Vorstellung des Verkehrslagebildes 2018 am 28.03.2019, 12:00 Uhr, in die hiesige Dienststelle in Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 21, ein. Über Ihr Erscheinen würden wir uns sehr freuen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell