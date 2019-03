POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.03.2019

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.03.2019

Peine (ots)

Betrunkener Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Am späten Freitagabend wurde ein Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle Im Krähenfeld in Peine angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber nach dem Genuss von Alkohol mit seinem Pkw Daimler unterwegs gewesen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Gegen den georgischen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pkw von Fahrbahn abgekommen

Weiterhin kam es am Freitag, um 14:20 Uhr, auf der Straße Am Marktplatz in Groß Lafferde zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Landesstraße 472 aus Richtung Klein Lafferde kommend, als sie kurz hinter dem Ortseingang Groß Lafferde im Bereich der Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi kollidierte nach Überfahren des Gehweges mit einem dort angrenzenden Metallzaun. Die Fahrzeuginsassen blieben unversehrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500EUR geschätzt.

