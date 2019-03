Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 11.03.2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Eigentümer eines Motorrollers gesucht

In der Nacht von Dienstag, 05.03.2019, auf Mittwoch, 06.03.2019, wurde in der Rheinstraße in Salzgitter Bad ein Motorroller der Marke Benzhou (beigefügtes Bild) aufgefunden. Das Fahrzeug war im öffentlichen Verkehrsraum auf der Straße abgestellt worden und war nicht fahrbereit (Batterie fehlte). Der Motorroller wurde sichergestellt und die Polizei fragt nun: Wer erkennt den Roller oder kann Hinweise zum letzten Besitzer geben? Hinweise bitte an die Polizei SZ-Bad unter 05341/8250.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell