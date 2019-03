Polizei Salzgitter

Salzgitter Bad: Einbruch in Friseursalon

Samstag, 09.03.2019, 13:20 Uhr, bis Sonntag, 10.03.2019, 10:50 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Friseursalon in der Burgundenstraße auf. Das Objekt wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht betreten. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 825-0.

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitten

Sonntag, 10.03.2019, gegen 16:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Salzgitter einen 22-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Willy-Brand-Straße unterwegs war. Die Beamten stellten bei der Kontrolle einen mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln beim Fahrer fest. Dieser Verdacht wurde durch einen Schnelltest bestätigt. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter Lebenstedt: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 09.03.2019, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 10.03.2019, 12:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonn-tagmittag mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß an der Ecke Mezelweg / Dürerring abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den am Audi entstandenen Schaden zu kümmern. Der graue Audi wurde an der linken Felge und an der linken Seite beschädigt, wobei der entstandene Schaden auf zirka 5000,-- Euro geschätzt wird. Hinweise: 05341 / 1897-0.

