POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 23.02.2019 - 24.02.2019, 09:00 Uhr

Einbruch in Apotheke - Ort: 38226 Salzgitter, Fischzug. Zeit: Freitag, 22.02.2019, 18:00 Uhr - Samstag, 23.02.2019, 08:15 Uhr. Hergang: Samstag früh wurde der Polizei in Salzgitter mitgeteilt, dass die Eingangstür zu einer Apotheke im Fischzug leicht offen stehen würde. Der Sachverhalt bestätigte sich. Gemeinsam mit einer 32-jährigen Angestellten wurde dann festgestellt, dass durch einen bislang unbekannten Täter im o.g. Zeitraum gewaltsam auf die Tür eingewirkt worden war. Die Schließelektronik der Tür wurde hierbei beschädigt. Im Innenraum der Apotheke war nur eine leichte Veränderung feststellbar - ein Fahrradständer wurde verschoben. Entwendet wurde durch den Täter offensichtlich nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

"Geisterfahrer" auf der Autobahn - Ort: BAB 39, zwischen Salzgitter Lichtenberg und AS Baddeckenstedt. Zeit: Sonntag, 24.02.2019, 05:05 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 35-jähriger Mann aus Seesen in einem Pkw die A39 aus Salzgitter kommend in Richtung Baddeckenstedt. Er benutzte hierfür den Standstreifen der Gegenfahrbahn. Nach einigen gefahrenen Kilometern hielt der Mann an, setzte seinen Blinker, wendete auf der Autobahn und fuhr an der Anschlussstelle Lichtenberg von der Autobahn ab. Dort konnte er von einer Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung konnte bei dem Mann nicht nachgewiesen werden. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist der Polizei bislang nicht bekannt geworden. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld von 200,- Euro und ein Monat Fahrverbot.

