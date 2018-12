POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.12.2018

Peine (ots) - Garage geriet in Brand - Zeugen gesucht

Am 04.12.2018, gegen 05:30 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache eine Garage in der Straße "Burgkamp" in Stederdorf in Brand. Es handelt sich um einen Garagenhof zwischen der Straße "Burgkamp" und der "Händelstraße". Wie es zum Brandausbruch kam, kann derzeit nicht gesagt werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. In der Garage befanden sich hauptsächlich abgelegte Zeitungen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell