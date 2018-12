POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 02.12.2018

Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 14.00 Uhr, kam es bei einer Baumaschinen-Mietstation in der Porschestraße in Salzgitter-Bad zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Außenmauer mit dem Schriftzug "JOPE" in silber und schwarz. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 15.30 bis 16.00 Uhr wurde in der Werrastraße in Salzgitter-Bad ein schwarzer Pkw Seat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Seat entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

