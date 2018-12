Wolfenbüttel (ots) - Kriminalitätslage:

Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienwohnhaus So., 02.12.2018, 03:42h 38300 Wolfenbüttel, Kanzleistraße

Der Angestellte einer Sicherheitsfirma, die derzeit den Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt bewacht, bemerkte am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:40h, eine männliche, schlanke Person in dunkler Kleidung, ca. 175-180cm groß, als diese gerade versuchte ein Fenster eines Hauses in der Kanzleistraße, Wolfenbüttel, aufzuhebeln. Als er die Person angesprochen habe, sei diese in Richtung Brauergildenstraße geflüchtet. Bei der anschließenden Tatortaufnahme durch die Polizei wurden Hebelspuren an dem Fensterrahmen festgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluß Sa., 01.12.2018, 13:40h 38312 Flöthe, Kreisstraße 82

Am Samstag, 01.12.2018, gg. 13:40h, befuhr ein Pkw die K82, aus Richtung Klein Flöthe kommend, in Richtung Groß Flöthe. Unmittelbar vor der Ortschaft Groß Flöthe verlor der Fahrzeugführer die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb entgegen der Fahrtrichtung im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Der 29jährige Fahrer wurde lediglich leicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei eine deutliche Alkoholbeeinflussung (über 1,1 Promille) fest, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Sa., 01.12.2018, 12:40h 38173 Sickte, Schöninger Straße

Am Samstag, 01.12.2018, gg. 12:40h, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens auf der Schöninger Straße in Sickte ein Pkw auf, dessen Halter bekanntermaßen nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Nachdem die Beamten das Fahrzeug anhalten konnten, stellten sie fest, dass der bereits bekannte Halter am Steuer saß, zum wiederholten Male ohne Führerschein mit dem Fahrzeug unterwegs war. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er nur schnell zum Umstecken der Räder hatte fahren wollen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

