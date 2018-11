Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: ein leicht verletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 28.11.2018, gegen 14:00 Uhr

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Der 69-Jährige war in Richtung Feuerwehr unterwegs und geriet vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Hier kam es zu Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 49-jährigen Fahrerin. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 14.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

