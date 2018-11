POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.11.2018

Peine (ots) - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Theodor- Storm- Straße in Groß Lafferde ein. In dem Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld, sowie Schmuck entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, in der Heinrich- Heine- Straße in Groß Lafferde. Unbekannte Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Navigationsgeräte aus PKW entwendet

Unbekannte Täter brachen auf bislang unbekannte Weise zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 04:40 Uhr, einen PKW, VW Tiguan, auf und entwendeten ein Navigationsgerät. Die Tat ereignete sich in der Gabriele- Münter- Straße in Vechelde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ein weiterer PKW wurde zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, in der Elisabeth- Kühne- Straße in Vechelde aufgebrochen. Auch hier entwendeten die Täter das Navigationsgerät aus dem Seat Alhambra. Der Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. Aus einem VW Sharan entwendeten unbekannte Täter ebenfalls ein Navigationsgerät und verursachten damit einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Tat ereignete sich im Konrad- Adenauer- Ring in Vechelde, in der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr.

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:35 Uhr und 18:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Jawoll- Marktes in der Woltorfer Straße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten Audi A 4. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

