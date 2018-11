Salzgitter (ots) - Peine: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines RTW

Mittwoch, 14.11.2018, gegen 21:05 Uhr

Am Mittwochabend kam es in Peine, Kreuzungsbereich Am Silberkamp / Schäferstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt worden sind. Demnach übersah eine 20-jährige Audifahrerin aus Peine vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtberechtigten RTW, der auf der Straße Am Silberkamp ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall, bei dem die 20-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin sowie der 23-jährige Fahrer des RTW und sein 41-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden sind. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 40.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Peine: zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Mittwoch, 14.11.2018, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten Am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr, nach Aufhebeln einer Tür in ein Einfamilienhaus in Peine / Dungelbeck, An der Neuen Forst. Im Haus wurden offensichtlich mehrere Räume nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der oder die Täter Schmuck und Bargeld. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Im annähernd gleichen Tatzeitraum, zwischen 18:45 Uhr und 20:40 Uhr, gelangten ebenfalls unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in Ilsede, Südstraße. Hier wurde Schmuck entwendet, wobei auch hier zur entstandenen Schadenshöhe keine Angaben gemacht werden können. Hinweise: 05171 / 999-0.

