POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.07.2018

Peine (ots) - Verkehrsunfälle

Am Sonntag, um 14:45 Uhr, kam es auf der B1, Abzweig Groß Gleidingen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Vechelde wollte aus Richtung Groß Gleidingen kommend nach links auf die B 1 in Richtung Vechelde abbiegen. Hierbei übersah er den PKW einer 71- jährigen Peinerin, welche die B 1 in Richtung Braunschweig befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Sie kamen zur Behandlung ins Klinikum Peine. Die Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es am Sonntag, um 14:15 Uhr, auf der B 65 zwischen Peine und Dungelbeck. Eine 59- jährige PKW- Fahrerin aus Müden kam vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Straßenbäume und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Peine gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, kam es in der Fröbelstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen abgestellten VW Up und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

