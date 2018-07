POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.07.2018

Salzgitter (ots) - Einbruch in Geräteschuppen

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 20:00 Uhr, in einen Geräteschuppen in der Siegfriedstraße in Salzgitter- Bad ein. Sie entwendeten diverse Gartenwerkzeuge, eine Hängematte und drei Sonnensegel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Holzbrücke geriet in Brand Am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, geriet in der Neißestraße in Salzgitter, aus bislang unbekannten Gründen, eine Holzbrücke in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

PKW beschädigt Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, einen im Fuchskamp in Salzgitter- Gebhardshagen abgestellten VW Polo. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Ein weiterer PKW wurde im Fuchskamp am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigt. Bislang unbekannte Personen traten den linken Außenspiegel des Skoda Octavia ab, verursachten drei Dellen, sowie Kratzer auf der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

In der Berliner Straße in Salzgitter- Lebenstedt beschädigten unbekannte Täter einen abgestellten Audi A5. Sie zerkratzen die Motorhaube, den Kotflügel, sowie die gesamte Fahrerseite. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

