POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.07.2018

Peine (ots) - Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag, 13:30 Uhr, und Dienstag, 08:50 Uhr, in ein Geschäft in der alten Dorfstraße in Abbensen ein. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten zu erlangen, brachen sie schließlich gewaltsam eine Tür auf. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie mehrere Schubladen, entwendeten nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

