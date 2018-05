POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 03.05.2018

Peine (ots) - Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, gegen 04:05 Uhr, in ein Geschäft in der Schützenstraße in Peine ein. Nachdem die Täter gewaltsam eine Schaufensterscheibe zerstört hatten, entwendeten sie aus der Auslage diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

