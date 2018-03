POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 2. März 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel / Schöppenstedt: alkoholisierte Autofahrer unterwegs

Donnerstag, 01.03.2018

Am Donnerstag, 01.03.2018, gegen 16:40 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 52-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Wolfenbüttel auf der Heinrich-Ebert-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Gegen 21:00 Uhr wurde ein weiterer Autofahrer in Schöppenstedt, Bahnhofstraße, angehalten und kontrolliert. Hier ergab der Test beim 37-jährigen Fahrer einen Wert von 0,82 Promille. Beide Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen, ein Verfahren wurde jeweils eingeleitet.

Heiningen: zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Donnerstag, 01.03.2018, gegen 17:10 Uhr

Ein 19-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto auf der Strecke zwischen Flöthe und Heiningen beim Befahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Offenbar beim Versuch nach links zu lenken, kam das Auto ins Schleudern und rutscht nach links von der Fahrbahn. Hier überschlägt es sich mehrfach. Durch den Unfall wurden der 19-jährige Fahrer sowie sein ebenfalls 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Heiningen und Börßum. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell