POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.03.2018

Peine (ots) - Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 06:45 Uhr, in ein Firmengebäude in der Straße "Zum Wildekamp" in Hohenhameln ein. Nachdem sie zunächst vergeblich versuchten durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten zu bekommen, hebelten sie anschließend eine Stahltür auf und gelangten so in das Gebäude. Hier entwendeten sie Arbeitsmaschinen und Arbeitskleidung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.400 Euro.

Notstromaggregat entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:45 Uhr, brachen unbekannte Personen gewaltsam in einen Baucontainer in der Theodor-Heuss-Straße in Peine ein und entwendeten ein Notstromaggregat. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, um 22:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine einen 25-jährigen PKW-Fahrer aus Polen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Vortests verliefen positiv. Des Weiteren konnten bei ihm verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem 25-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Donnerstag, um 19:05 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Heerstraße in Vöhrum zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Ilsede befuhr die Hannoversche Heerstraße in Richtung Vöhrumer Straße. An dem dortigen Fußgängerüberweg bremste er zunächst verkehrsbedingt ab und fuhr anschließend wieder an, um nach links in die Vöhrumer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 15- jährigen Radfahrer, welcher die Vöhrumer Straße in Richtung Fuhsering befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Der 15- jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht. An dem PKW entstand Sachschaden.

