Salzgitter (ots) - Gefährliche Körperverletzung Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, 28.02.2018, 11:50 Uhr Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren leuchteten offensichtlich mit ihren Laser Pointern in die Augen eines 18 Jahre alten Mannes. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, ob es hierbei zu einer Verletzung kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Benutzung eines solchen Laserpointers erhebliche Verletzungen in einem Auge hervorrufen kann und in jedem Fall zu unterbleiben hat. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Schwerer Diebstahl Salzgitter, Walzwerkstraße, 28.02.2018, 19:00-22:15 Uhr Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die derzeit unbekannten Täter offensichtlich versucht, ein im Bereich eines Hühnerstalls montiertes Aggregat zu entwenden. Hierzu wurden zwei Rohre durchtrennt, an welchem das Aggregat montiert war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wohnungseinbruchsdiebstahl Salzgitter, Rubensweg, 27.-28.02.2018, 09:30-09:45 Uhr Unbekannte Täter hatten offensichtlich versucht, sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach dem Betreten des Hauses wurden in den einzelnen Räumen zahlreiche Behältnisse durchsucht. Ob bei der Tat Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

