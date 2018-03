POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. März 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: während des Einkaufens bestohlen

Mittwoch, 28.02.2018, gegen 10:30 Uhr

Eine 82-jährige Rentnerin ist am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, während des Einkaufens in einem Discounter an der Neindorfer Straße, Opfer eines Diebstahls geworden. Demnach hatte sie ihren Stoffeinkaufbeutel mit Geldbörse an den Einkaufwagen gehängt. Ein bislang unbekannter Täter muss diesen Beutel mit Geldbörse in einem unbeobachtetem Moment entwendet haben. Der entstandene Schaden beträgt zirka 50,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Deckenleuchte entwendet

Mittwoch, 28.02.2018, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr, von einer Baustelle an der Jägerstraße, Altes Jugendgästehaus, eine Deckenleuchte, die montiert werden sollte. Der Wert der Lampe wird mit 50,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Samstag, 24.02.2018, bis Mittwoch, 28.02.2018

Einbrecher drangen während der Abwesenheit der Bewohner, zwischen Samstagmittag und Mittwochmorgen, nach Aufbrechen der Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Reiche-Straße ein. Das Haus wurde nach ersten Erkenntnissen offenbar nach Wertvollem durchsucht. Zur entstandenen Schadenshöhe und zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

