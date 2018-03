POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 01.03.2018

Peine (ots) - Einbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag, 17:45 Uhr, und Mittwoch, 04:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Geschäft im Wölfelsdorfer Ring in Peine ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in die Geschäftsräume und entwendeten Friseurzubehör. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7.000 Euro.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstag, 22:45 Uhr, und Mittwoch, 11:30 Uhr, in eine Gaststätte in der Gerhardstraße in Ilsede ein. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in das Gebäudeinnere. Hier entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld, einen Computer, sowie ein Tablet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Einbruchsversuch

Zu einem Einbruchsversuch in Geschäftsräume kam es in der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 08:10 Uhr, in der Kantstraße in Peine. Bislang unbekannte Personen versuchten eine Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, was aber misslang. Sie ließen aus noch unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.

