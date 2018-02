Salzgitter (ots) - Salzgitter-Lebenstedt, Kornstraße, 28.02.2018, 05:49 Uhr Brand von Gewächshäusern und eines Gartenhauses Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten in einem Garten insgesamt drei Gewächshäuser in Brand, ein weiteres bewohnbares Gartenhaus wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit dürfte ein technischer Defekt als Ursache des Feuers anzunehmen sein, jedoch liegen die endgültigen Ermittlungsergebnisse noch nicht vor. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Eingesetzt waren unter anderem zahlreiche Löschzüge der Feuerwehr. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

