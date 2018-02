POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 28.02.2018 für die Bereiche der Stadt Salzgitter und Peine

Salzgitter (ots) - Bereich Salzgitter

Sachbeschädigung durch Feuer Salzgitter-Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 27.02.2018, 10:25 Uhr Ein derzeit unbekannter Täter entzündete offensichtlich in einem Mülleimer einer Schule ein kleines Feuer. Hierdurch entstand ein Sachschaden am Abfallbehälter in einer Höhe von ca. 200 Euro. Auf Grund der Rauchentwicklung löste ein Brandmelder aus. Hierdurch wurde die Feuerwehr alarmiert, welche schließlich zur Schule entsandt wurde. Insgesamt entstehen durch solche Vorfälle hohe Kosten, die einem Verursacher in Rechnung gestellt werden könnten.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Salzgitter, Heinrich-Büssing-Straße/Kreisstraße 30, 27.02.2018, 05:45 Uhr Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro kam es offensichtlich, nachdem ein 54jähriger Fahrer eines VW Transporters beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden VW Polo eines 23jährigen Mannes übersehen hatte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Polo wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person Salzgitter Bad, Gielder Straße/Kreisstraße 28, 27.02.2018, 13:05 Uhr Der 23jährige Fahrer eines Daimler (Sprinter) fuhr auf der Kreisstraße 28, aus Richtung Ohlendorf kommend, in Richtung Gielde. Auf der regennassen Fahrbahn habe der Fahrzeugführer offensichtlich gebremst und sei schließlich ins Schleudern geraten. Hierbei habe er einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand touchiert und sei schließlich in den linken Straßengraben geschleudert wurden. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Fahren unter Drogeneinfluss in drei Fällen Salzgitter, Kreisstraße 39, Siemensweg und Lange Hecke 27.02.2018, 07:20-23:30 Uhr Im Verlaufe von zahlreichen Verkehrskontrollen konnte die Polizei bei insgesamt drei Fahrzeugführern Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hindeuten könnten. Die jeweils 22, 26 und 34 Jahre alten Männer führten einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Nachdem die Polizeibeamten den Verdacht hatten, dass diese Männer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnten, wurden ihnen Blutproben entnommen. Es muss nun geprüft werden, um welche Art von Drogen es sich handeln könnte. In allen Fällen wurde den Männern die Weiterfahrt untersagt, gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bereich Peine:

Fahren ohne Fahrerlaubnis Peine, Vöhrum, Falkenberger Straße, 27.02.2018, 14:30 Uhr Ein 47jähriger Mann aus Peine steht im Verdacht, dass er, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, einen Pkw geführt hatte. Gegen ihn wurde ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zusammenstoß eines Pkw mit einem Radfahrer Peine, Duttenstedter Straße/Höhe Ostrandstraße Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein 70jähriger Fahrzeugführer eines Fiat die Vorfahrt eines 37jährigen Radfahrers missachtet haben. Nachdem der Radfahrer offensichtlich während des Befahrens einer bevorrechtigten Straße von dem Fahrzeugführer übersehen wurde, habe der Radfahrer einen Schlenker nach links machen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei sei er gegen einen Bordstein gefahren und sei schließlich zu Fall gekommen. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der offensichtlich den Unfall verursachende Pkw-Fahrer habe sich danach offensichtlich unerlaubt vom Unfallort entfernt und konnte im Laufe der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden.

