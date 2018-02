POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 28. Februar 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen: Leergutdiebstahl

Montag, 26.02.2018, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 23.02.2018, 07:00 Uhr

Offenbar nachdem der Aufbruch einer Tür zum Außenleergutlager eines Einkaufmarktes in Cremlingen, Hauptstraße, gescheitert war, überkletterten unbekannte Täter den Zaun und gelangten so in das Lager. Aus dem Lager für Leergut wurden mehrere Pfandkisten mit Pfandflaschen im Wert von rund 80,-- Euro entwendet. Tatzeit: Montag, 26.02.2018, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 23.02.2018, 07:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Taschendiebstahl

Mittwoch, 21.02.2018, gegen 12:00 Uhr

Vermutlich während der Busfahrt auf der Strecke vom Kornmarkt bis zur Zeughausstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, 21.02.2018, einer 80-jährigen Rentnerin aus der Handtasche die Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere sowie Bargeld. Der Schaden wird auf zirka 150,-- Euro geschätzt. Ob eine unbekannte Frau, welche sich beim Aussteigen sehr nah bei der Rentnerin aufgehalten hatte, mit der Tat in Verbindung steht, kann nicht gesagt werden. Beschreibung der Unbekannten: 30 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, bekleidet mit hellem Steppmantel und blauem Schal. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Brandstiftung

Dienstag, 27.02.2018, gegen 18:00 Uhr

Vermutlich durch Brandstiftung geriet am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, ein mobiles Toilettenhäuschen in der Schinkelstraße, Wolfenbüttel, in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen, so dass geringer Sachschaden entstanden war. Der Schaden wird auf rund 200,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

