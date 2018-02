POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. Februar 2018

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Mehrere aufgebrochene Keller in Mehrfamilienhäusern Freitag, 23.02.2018, ca. 13:00 Uhr, bis Montag, 26.02.2018, ca. 10.00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum kam es zu drei Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet. Die betroffenen Mehrfamilienhäuser liegen in den Straßen Breslauer Straße, Waldenburger Straße und Salzdahlumer Straße. Dabei wurde in den meisten Fällen die Hauseingangstür aufgehebelt und so in das Haus gelangt. Anschließend wurden in den Kellern diverse Kellerräume aufgebrochen. Aus diesen wurden mindestens 3 Fahrräder entwendet. Weiteres Diebesgut sowie die genaue Höhe des, durch die Diebstähle und die Aufbrüche, entstandenen Schadens ist zur Zeit nicht bekannt. Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte ist hier von einem Tatzusammenhang auszugehen. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel, Tel. 05331/933-0.

Remlingen: Einbrecher dringen in Kellerraum ein Samstag, 24.02.2018, ca. 15.00 Uhr bis Montag, 26.02.2018, 15:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum drangen ein oder mehrere Täter durch eine unverschlossene Außentür in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Remlingen, Am Ammerbeek, ein. Dort wurde das Schloss eines Kellerverschlages abgeschraubt und mehrere Sanitär-Armaturen im Gesamtwert von ca. 1.200 Euro entwendet. Auch in diesem Fall erbittet die Polizei Wolfenbüttel Hinweise unter Tel. 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 23.02.2018, im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 13.05 Uhr, kam es in Wolfen-büttel auf dem Parkplatz einer Röntgenpraxis am Monplaisir zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde einen schwarzen VW Golf Variant am hinteren linken Stoßfänger beschädigt, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte unter Tel. 05331/933-0.

Hornburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Montag, 26.02.2018, gegen 07:30 Uhr

Am Montagmorgen kam es auf der Landstraße L500 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin fuhr aus Richtung Osterode am Fallstein kommend in Richtung Hornburg. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte einen angrenzenden Acker. Durch den Unfall wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro

Groß Dahlum: Diebstahl eines motorisierten Pocketbikes Mo., 26.02.2018, 10.00 bis 13.00 Uhr

Unbekannte entwendeten ein unverschlossen auf einem Grundstück in Groß Dahlum abgestelltes Pocketbike. Das Bike, das mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet ist, hat einen Wert von ca. 150 Euro.

Schandelah: zwei landschaftliche Maschinen entwendet Fr., 23.02.2018, 17.30 Uhr, bis Mo., 26.02.2018, 11.30 Uhr

Aus einer in Schadelah, Hinter der Bahn gelegenen unverschlossenen Holzhütte wurden zwei landwirtschaftliche Maschinen, darunter ein Heuwender, entwendet.Eine nähere Beschreibung der Maschinen, die einen Wert von ca. 1.500 Euro haben sollen, liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise bitte unter Tel. 05331/933-0.

