POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 26.02.2018

Peine (ots) - Einbrüche in PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines in der Woltorfer Straße in Peine abgestellten PKW. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

In der Sedanstraße in Peine brachen unbekannte Täter einen PKW am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 10:35 Uhr auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

In Ilsede, Schmedenstedter Weg, brachen bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen Samstag, 12:30 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, in einen abgestellten PKW ein.

Ein weiterer PKW wurde in der Straße "Am Markt" in Ilsede aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr.

In beiden Fällen wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro.

Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Am Sonntag, um 19:00 Uhr, geriet aus noch unbekannten Gründen ein leerstehendes Wohnhaus an der Gerhardstraße in Ilsede in Brand. Das Obergeschoss, sowie das Dachgeschoss des Hauses, brannten komplett aus. Während der Löscharbeiten musste die Gerhardstraße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, werden aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, um 05:30 Uhr, kam es in der Knippelkuhle in Ilsede zu einem Verkehrsunfall. Ein 26- jähriger PKW-Fahrer aus Hohenhameln stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW und beschädigte diesen. Der Hohenhamelner setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Sie stellten bei dem 26-jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide PKW wurden durch den Unfall derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

