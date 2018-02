POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 26. Februar 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Containerbrand

Montag, 26.02.2018, gegen 00:55 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montagmorgen, gegen 00:55 Uhr, der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Straße Harztorwall in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer ab. Zur Zeit ist unbekannt, ob Sachschaden entstanden ist.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Samstag, 24.02.2018, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 25.02.2018, 13:45 Uhr

Während der Abwesenheit der Bewohner drangen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 24.02.2018, 17:00 Uhr, und Sonntag, 25.02.2018, 13:45 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Geibelstraße ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

