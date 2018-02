POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Peine für den Zeitraum vom 24.02.2018, 10:00 Uhr bis 25.02.2018, 10:00 Uhr.

Peine (ots) - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Adenstedt, 31246 Ilsede

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr in Adenstedt, Knippelkuhle, zu einem Verkehrsunfall mit einer anschließenden Verkehrsunfallflucht. Der 26-jährige Unfallverursacher aus Bierbergen stieß mit seinem VW Golf R32 gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Opel Zafira und entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem stark beschädigten PKW vom Unfallort. Der Unfallverursacher konnte von der Polizei an seiner Wohnanschrift in Bierbergen angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem jungen Mann wurden auf Anordnung der Polizei im Peiner Klinikum zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht.

38268 Lengede, dortiger Kreisel

Am Samstag, 24.02.2018, gegen 16:50 Uhr, kam es in Lengede auf der L472, im Bereich des dortigen Kreisels, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die 50-jährige Unfallverursacherin aus Woltwiesche überfuhr mit ihrem Ford Fiesta im Kreisverkehrs ein Verkehrsschild und setzte anschließend ihre Fahrt unbeirrt fort. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte die Frau auf der K46 zw. Lengede und Woltwiesche zum Anhalten bewegen. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort eine Alkoholbeeinflussung bei der Fzg.-Führerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der PKW der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Exhibitionist im Peiner Schuhgeschäft

Am Samstag, 24.02.2018, um 10:27 Uhr, wurde der Polizei in Peine gemeldet, dass bereits am Freitag, gegen 18:00 Uhr, ein bislang unbekannter Mann in einem Schuhgeschäft in der Peiner Innenstadt, Gröpern, in der dortigen Damenabteilung, sein entblößtes Glied in der Nähe von zwei Kundinnen gezeigt haben soll. Der Mann wird von einer Mitarbeiterin auf Mitte 30 geschätzt, er sei ca. 1.70 Meter groß und von normaler Statur. Er habe kurze dunkle Haare, trage einen Drei-Tage-Bart und eine Brille mit einem auffällig breitem Gestell. Bekleidet sei der Mann mit einer hellen Jacke, einem weiß-blau-rot gestreiften Pullover (Querstreifen) und einer hellen Hose gewesen. Zum Tatzeitpunkt sollen sich neben zwei Mitarbeiterinnen auch noch zwei Kundinnen (ca. 25 und 45 Jahre alt, mutmaßl. Mutter und Tochter) in dem Schuhgeschäft aufgehalten haben. Diese und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen (Tel. 05171/999-0).

Tuning-Kontrollen in Groß Bülten/Ilsede

Am 24.02.2018 fand in den Nachmittags-/Abendstunden im Gewerbepark in Groß Bülten, 31241 Ilsede, ein Wintertreffen des BMW Club Peine e.V. statt. Die Polizei Peine führte Verkehrskontrollen im Bereich Ilsede und in Peine durch. Im Rahmen ganzheitlicher Kontrollen (u.a. Überprüfung der Bau- und Betriebsvorschriften, Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie Echtheit der mitgeführten Dokumente) wurden bei 21 kontrollierten Kraftfahrzeugen diverse Verstöße festgestellt. Insgesamt 10 Fahrzeugführer wurden mündlich verwarnt, gegen 7 weitere wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Für einen 20-jährigen BMW-Fahrer aus Stadthagen endete die Teilnahme an dem Tuningtreffen zudem vorzeitig. Der BMW 5er des 20-Jährigen war durch den Einbau eines neuen, stärkeren Motors (aus einem neueren BMW-Modell) und Änderungen an der Abgasanlage (u.a. Sportluftfilter, Sportauspuff) derart "getunt", dass durch die technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen war. Der PKW wurde auf Anordnung der StA Hildesheim zur Beweissicherung vor Ort sichergestellt und wird zeitnah einem Gutachter vorgeführt. Gegen den 20-Jährigen wurde neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/die Abgabenordnung eingeleitet. Der BMW wurde abgeschleppt.

