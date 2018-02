POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 25.02.2018

Salzgitter (ots) - Einbruch in Gartencenter Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Str., 25.02.2018, 01:45 Uhr bis 02:15 Uhr

Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in ein Gartencenter an der Konrad-Adenauer-Straße ein. Nachdem die Täter zunächst die Hauptzugangstür aufgehebelt hatten, öffneten sie auch im Inneren des Gebäudes mehrere Türen. Sie gelangten in die Büroräume und durchsuchten diese offensichtlich nach Wertgegenständen. Hinweise zum erbeuteten Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Versuchter Einbruch in Autowerkstatt Salzgitter-Lebenstedt, Gustav-Hagemann-Str., 25.02.2018, 03:45 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen hebelten Unbekannte ein Fenster an der Gebäuderückseite einer Autowerkstatt auf. Als die Täter das Objekt betraten, löste die Alarmanlage des Objektes aus. Die Täter traten daraufhin die Flucht an. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen konnten die Täter kein Diebesgut erbeuten.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Alkoholisierter Fahrzeugführer beschädigt mehrere Fahrzeuge Salzgitter-Lebenstedt, Wildkamp, 25.02.2018, 00:54 Uhr

Ein 27-jähriger Autofahrer verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit voller Wucht gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen nach vorne geschleudert und beschädigte drei weitere Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 27 Jährige Alkohol getrunken hatte. Dieser Verdacht wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt, dieser ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Dem 27 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, weiterhin erfolgte eine Beschlagnahme des Führerscheins. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 15.000 Euro.

Fahrer eines Transporters unter Alkoholbeeinflussung Salzgitter-Lebenstedt, Stormstraße, 25.02.2018, 02:54 Uhr

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Sonntagmorgen einen Transporter in der Stormstraße. Dieser war den Beamten zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde durch die Beamten ein sogenanntes Handhandmesser aufgefunden. Das Führen solcher Messer ist nicht gestattet, so dass nun neben der Trunkenheit im Verkehr auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird.

Polizei stoppt Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft Salzgitter-Lebenstedt, Bruchmachtersenstraße, 24.02.2018, 14:47 Uhr bis 16:30 Uhr

Am Samstagnachmittag stellten Polizeibeamte einen Autokorso im Stadtgebiet fest. Es handelte sich um etwa 40 Fahrzeuge, die augenscheinlich einer Hochzeitsgesellschaft angehörten. Aus dem Konvoi heraus kam es zu Schussabgaben aus zwei Schreckschusswaffen. Mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften aus der Region konnte der Konvoi in der Bruchmachtersenstraße gestoppt werden. Eine Durchsuchung der verdächtigen Fahrzeuge führte zum Auffinden von zwei Schreckschusswaffen. Gegen die Schützen wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Im Verlauf des polizeilichen Einsatzes wurden auch mehrere Verkehrsverstöße, aus dem Konvoi heraus, festgestellt. Über die Anzahl können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden, da eine Auswertung der polizeilichen Dokumentation noch andauert. Die Fortführung eines Korsos wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei untersagt. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die durch den Autokorso behindert oder sogar gefährdet wurden, sich unter Telefon 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

