POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 25. Februar 2018:

Wolfenbüttel (ots) - Körperverletzung

Am 24.02.18, gegen 10.55 Uhr, trat und beleidigte ein 27jähriger Mann nach Öffnung durch die 35jährige Wohnungsinhaberin diese in deren Hausflur in der Thieder Straße im OT Fümmelse. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung. Gegen den namentlich bekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung

Ein 18jähriger schlug einem 19jährigen am Samstag, 24.02.18, gegen 19.30 Uhr, in Wolfenbüttel, Leopoldstr., mit einem Trinkglas auf den Kopf. Anschließend ging er mit dem zerbrochenen Glas auf den Geschädigten los. Dieser verteidigte sich mit Faustschlägen, so dass der Beschuldigte im Anschluss dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt werden musste. Zuvor war der jetzt Beschuldigte vom Geschädigten und einer weiteren z. Zt. Unbekannten Person angegriffen und gewürgt worden. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit vom 24.02.18, 19.00 Uhr, bis 25.02.18, 00.39 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss in Wolfenbüttel, Ravensberger Str. auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach Auskunft der 28jährigen Wohnungsmieterin wurde nichts entwendet.

Tageswohnungseinbruch

Bei der Rückkehr zu seinem Wohnhaus in der Ackerstraße in Wolfenbüttel am 24.02.18, gegen 19.47 Uhr, hörte der 49jährige Mieter Geräusche aus dem Inneren. Bei Öffnung der Eingangstür stellte er eine durchwühlte Kommode fest und verständigte die Polizei. Die Durchsuchung des Hauses durch die Einsatzkräfte ergab, dass durch das Küchenfenster gewaltsam in das Haus eingebrochen worden war und der Täter sich zwischenzeitlich entfernt hatte. Nach ersten Feststellungen wurden eine Winterjacke und ca. 30,- Euro Bargeld entwendet. Am Ort konnten Spuren gesichert werden, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aufgegriffenes 2jähriges Kind

Am 24.02.18, um 15.48 Uhr, griff ein 28jähriger Mann mitten auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Str. / Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein 2jähriges Kind auf und verständigte die Polizei. Das Kind wurde zur Wache verbracht, wo sich wenig später der 35jährige Vater meldete und die Beiden vereint werden konnten.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.02.18 - Räuberischer gemeinschaftlicher Diebstahl -

Nachdem die sechs Täter/-innen am 24.02.18 dem Haftrichter vorgeführt wurden, ordnete dieser die Untersuchungshaft an. Die Frauen wurden der JVA Hildesheim, die Männer der JVA Braunschweig zugeführt.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 17

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell