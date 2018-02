Salzgitter (ots) - Einbruch in Friseursalon

Ort: Salzgitter-Bad, An der Erzbahn Zeit: Freitag, 23.02., 19:00 Uhr - 24.02.2018, 07:40 Uhr Hergang: Ein oder mehrere zur Zeit unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür eines Friseursalons, der sich im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums befindet. In den Geschäftsräumen wurden durch den oder die Täter dann verschiedene Wertgelasse angegangen. Der oder die Täter entwendeten schließlich eine geringe Menge Bargeld. An der Zugangstür sowie an den Wertgelassen entstand Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Ort: Salzgitter-Bad, Fuldastraße 3 Zeit: Freitag, 23.02., 09:00 Uhr - 24.02.2018, 10:30 Uhr Hergang: Der zur Zeit unbekannte Führer eines roten Kraftfahrzeuges befuhr die Richard-Strauß-Straße in Richtung Fuldastraße. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet er mit seinem Kraftfahrzeug zu weit nach links und streifte einen am rechten Fahrbahnrand der Fuldstraße geparkten weißen Transporter. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 zu melden.

