Peine (ots) - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten zwischen Mehrum und Ohlum Am späten Freitagabend ereignete sich gegen 22.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 41 zwischen den Hohenhamelner Ortschaften Mehrum und Ohlum, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 37jährige Fahrer eines VW Passat aus Schellerten kam mit seinem Pkw, aus Richtung Ohlum kommend, in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr stunpf geradeaus auf einen Acker, wo das Fahrzeug stark unfallbeschädigt nach 50 m liegen blieb. Dabei wurde eine Warnbake umgefahren und ein 5 Meter hinter den Baken befindlicher Baum teilentrindet. Das Trümmerfeld des VW Passat erstreckte sich über eine Fläche von 40x 40 Meter. Der schwer verletzte Fahrer und sein leicht verletzter, 41jähriger Beifahrer aus Harsum konnten durch eingesetzte Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Während der Fahrer mit Kopfverletzungen in die Medizinische Hochschule nach Hannover kam, wurde der Beifahrer in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Da der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm in der MHH eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Außer der Polizei waren 2 Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Mehrum und Hohenhameln eingesetzt, welche die Verletzten aus dem Fahrzeugwrack bargen, die Unfallstelle großflächig ausleuchteten und Absicherungaufgaben übernahmen.

Zum wiederholten Male in Haus eingebrochen Nachdem ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Vechelde bereits im November des letzten Jahres von Einbrechern heimgesucht worden war, wurde am frühen Freitagabend dort erneut ein Einbruch gemeldet. Unbekannte Täter waren über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingedrungen und hatten das Gebäudeinnere durchwühlt. Falls Anwohner irgendwelche verdächtige Beobachtungen gemacht haben melden diese sich bitte bei der Polizei Peine unter 05171/999-0.

