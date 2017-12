Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Brand eines geparkten Pkw

Sonntag, 24.12.2017, gegen 23.45 Uhr.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw VW Multivan in der Sonnenstraße in Halchter in Brand. Der Pkw war auf einem Privatgrundstück abgestellt. Durch das Feuer wurden weiter eine Garage sowie ein benachbartes Wohnhaus beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit nicht bekannt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331-9330

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sonntag, 24.12.2017, gegen 23.10 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es zum o.g. Zeitpunkt auf der Landesstraße 614 am Freibad Fümmelse. Ein 29 Jahre alter Fahrzeugführer kam im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Umzäunung des Schwimmbades. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet. An Pkw und Umzäunung entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

