Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ort: Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße in Höhe des Beschleunigungsstreifen von der Nord-Süd-Straße kommend in Richtung Salzgitter-Beinum Zeit: 23.12.2017, gegen 11.23 Uhr Hergang: Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr zunächst die Nord-Süd-Straße und beabsichtigte, von der Nord-Süd-Straße auf die Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Salzgitter-Beinum einzufahren. Hierbei sei er, ohne seine Fahrzeug abzubremsen, vom Beschleunigungsstreifen auf den Überholfahrstreifen der Braunschweiger Straße gewechselt und mit einer dort fahrenden 36-jährigen Fahrzeugführerin kollidiert. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 36 Jährigen in den Gegenverkehr geschoben; das Fahrzeug des 23 Jährigen kam auf der Braunschweiger Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle zum Stillstand. Die Fahrzeuginsassen des einfahrenden Fahrzeuges, der 23-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer, wurden schwer verletzt. Die 36-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000.- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Ort: Salzgitter-Bad, Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Rückertstraße Zeit: 23.12.2017, gegen 17.36 Uhr Hergang: Ein 66-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte, nach links in die Rückertstraße abzubiegen. Hierbei übersah er ein Ehepaar, 91 und 89 Jahre alt, die gerade als Fußgänger die Rückertstraße überqueren wollten. Es kam zu einem leichten Zusammenprall mit der 89-jährigen Frau, die daraufhin zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Lippold

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell