POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. Dezember 2017:

Wolfenbüttel (ots) - 2 Verkehrsunfallfluchten Sa., 23.12.17, gegen 10.30 Uhr Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, Parkplatz CineStar Sa. 23.12.17, gegen 16.50 Uhr Wolfenbüttel, Parkplatz Krankenhaus Wolfenbüttel Auf den Parkplätzen am CineStar und am Krankenhaus ereigneten sich zwei kleinere Unfälle mit Sachschaden. In beiden Fällen rangierten die Verursacher auf dem Parkplatz, fuhren dabei gegen ein geparktes Auto und entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

