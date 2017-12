POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 24.12.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Wohnung

Salzgitter-Lebenstedt, Dutzumer Straße, 23.12.2017, 12:00-13:30 Uhr

Unbekannter Täter brach am Samstag zur Tageszeit in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dutzumer Straße ein. Aus der Wohnung wurde u.a. Unterhaltungselektronik entwendet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 12:20 Uhr

Bekannte eines 27 Jährigen aus Salzgitter bemerkten diesen einen Pkw fahrend, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie konnten den Fahrzeugführer zum Anhalten bewegen und überzeugen die Weiterfahrt dem Beifahrer zu überlassen. Als dieser das Fahrzeug zurücksetzte, stieß er gegen den Pkw eines Zeugen. Durch die zur Verkehrsunfallaufnahme eingesetzten Beamten wurde gegen den 27 Jährigen, ursprünglichen Fahrzeugführer eine Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrskontrolle mit Auffinden von Schreckschusswaffen

Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 24.12.2017, 00:10 Uhr

Bei der Verkehrskontrolle eines 20 Jährigen Fahrzeugführers aus Lengede konnten im Pkw zwei Schreckschusswaffen sowie diverse dazugehörige Kartuschenmunition aufgefunden werden. Da die Person nicht im Besitz der für das Führen der Schreckschusswaffen erforderlichen waffenrechtlichen Erlaubnis, sogenannter kleiner Waffenschein, ist, wurden die Schreckschusswaffen samt Munition sichergestellt und gegen die Person ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

