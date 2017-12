POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 23. Dezember 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Gartenlaubenaufbrüche

Im Tatzeitraum vom Freitag 15.12.2017 bis Freitag, 22.12.2017, 12.15 Uhr, wurden drei Gartenlauben im Kleingartenverein Linden, Neindorfer Straße, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die zur Sicherung dienenden Vorhängeschlösser wurden offensichtlich mit einem Bolzenschneider durchkniffen. Anschließend wurden die Lauben nach Wertgegenständen durchsucht. Stehlgut wurde nach ersten Ermittlungen nicht erlangt. Täterhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel.

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Am Freitag, 22.12.2017, gegen 18.50 Uhr, betraten zwei Männer, 29 und 38 Jahre, aus Litauen, einen Einkaufsmarkt Am Rehmanger. Während der eine den Einkaufswagen mit Waren im Wert von knapp 300 Euro befüllte, versuchte der andere Mann anschließend die Kassenzone ohne Bezahlung zu passieren. Nach Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei Wolfenbüttel wurden die in Salzgitter wohnenden Männer entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingegeleitet.

Renitenter alkoholisierter Mann

Am Freitag, 22.12.2017, gegen 17.50 Uhr, stürzte ein 41 Jahre alter Mann unter Alkoholbeeinflussung von 1,86 Promille im Bereich Stobenstaße und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Die Person war zunächst bewusstlos. Während der Versorgung durch Rettungskräfte kam er wieder zum Bewusstsein und wurde renitent. Es kam sogar zu einer Rangelei. Zur weiteren Versorgung musste die Person mittels Handfesseln fixiert werden.

12 Jahre alte Ladendiebin

Am Freitag, 22.12.2017, gegen 14.36 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Drogeriemarkt, Schweigerstraße, angefordert. Mitarbeiter hatten ein Mädchen bei einem Bezahlvorgang angesprochen und noch weitere nicht bezahlte Gegenstände gefunden. Gegenüber der Polizei gab sie zunächst ein falsches Geburtsjahr an. Nach Durchsuchung ihrer Sachen kamen weitere unbezahlte Gegenstände zu Tage. Die hochwertigen Drogerieartikel hatten einen Wert von über 100 Euro. Offensichtlich sollten die gestohlene Ware als Weihnachtsgeschenke dienen.Nach Feststellung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie erst 12 Jahre alte war. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde das aus Hannover stammende Mädchen bei Ihrer zur Zeit aktuellen Meldeanschrift ihrem Betreuerteam übergeben. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung

Am Freitag, 22.12.2017, gegen 23:50 Uhr, Harztorwall, wurde ein 62 Jahre alter Mann aus Syrien kontrolliert. Er legte den kontrollierenden Polizeibeamten einen griechischen Führerschein vor. Der Führerschein wurde als eine Fälschung erkannt. Dem Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkunden-fälschung. Trunkenheitsfahrten

Während Verkehrskontrollen wurde ein 43 Jahre alter Mann, Freitag, 22.12.2017, gegen 23:50 Uhr, Leipziger Allee, Wendessen, und ein 22 Jahre alter Mann, Samstag, gegen 04:00 Uhr, kontrolliert. Beide Männer standen unter Alkoholbeeinflussung von 1,05 Promille bzw. von 0,87 Promille. In beiden Fällen wurden Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sachbeschädigung an einer Tankstelle

Am Freitag, 22.12.2017, gegen 11:35 Uhr, betankte eine 60 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem LK Wolfenbüttel ihren Pkw in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, an der dortigen Tankstelle. Aus Unachtsamkeit ließ sie den Zapfhahn im Tankstutzen und fuhr los. Es entstand Sachschaden an der Zapfsäule und eine geringe Treibstoffmenge lief aus. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Weigelt, KHK

