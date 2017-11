Salzgitter (ots) - Wohnungseinbruchsdiebstahl Salzgitter, Rembrandtring, Tatzeit 16.11.2017, 07:45-18:45 Uhr Nachdem die Täter eine Tür zum Haus aufgebrochen hatten, konnten sie in das Gebäude gelangen. Hier wurden einzelne Räumlichkeiten durchsucht. Die 60-jährige Geschädigte stellte schließlich das Fehlen von Schmuckstücken fest. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Diebstahl aus Pkw Salzgitter-Lebenstedt, Martinweg, Tatzeit 15.11.2017, 19:30-16.11.2017, 04:40 Uhr Nach dem Einschlagen einer Fahrzeugscheibe war es den Tätern möglich, in das Innere des BMW zu gelangen. Hieraus wurde ein Navigationsgerät ausgebaut. Die Schadenshöhe wird mit 1200 Euro angegeben.

Diebstahl aus Pkw Salzgitter, Ostlandstraße, 15.11.2017, 18:30-16.11.2017, 05:20 Uhr Die Täter zerstörten eine Scheibe am Pkw und konnten auf diese Weise die Fahrzeugtür öffnen. Das im Pkw verbaute Navigationssystem sowie das Lenkrad wurden fachmännisch ausgebaut. Der Schaden wird mit 1200 Euro angegeben. Ein weiterer Diebstahl aus Pkw ereignete sich am 16.11.2017 in der Zeit von 13:30-22:30 Uhr in Salzgitter, Zum Salzgittersee. Auch hier wurde an einem abgeparkten Pkw Polo eine Scheibe eingeschlagen. Offensichtlich wurde in diesem Fall nichts entwendet.

Diebstahl aus Pkw Salzgitter, Schinkelweg, Tatzeit 14.11.2017, 21:00-16.11.2017, 22:35 Uhr Auch in diesem Fall wurde durch den Täter eine Scheibe des Fahrzeuges, eines BMW, zerstört. Aus dem Pkw entwendeten die Täter das Lenkrad. Zudem wurden diverse Behältnisse durchwühlt. Der Schaden wird mit 1600 Euro angegeben. In allen Fällen, die einen schweren Diebstahl aus Pkw betreffen, bittet die Polizei mögliche Zeugen, ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Trunkenheit im Verkehr Salzgitter, Hinter dem Salze, Tatzeit 17.11.2017, 02:45 Uhr Einer Polizeistreife aus Salzgitter fiel ein Citroen Saxo auf. Augenscheinlich konnte das Fahrzeug nicht sicher geführt werden. Nachdem die Beamten den 38-jährigen Mann kontrolliert hatten, fiel ihnen auf, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführten Alcotest verlief positiv. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Abbrennen von Unkraut mit einem Brenner Salzgitter, Schwarzer Weg, 15.11.2017, 09:50 Uhr Ein 73-jähriger versuchte mittels eines Schweißbrenners Unkraut abzubrennen. Dabei gerieten mehrere Koniferen in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

