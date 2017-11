POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 17.11.2017

Peine (ots) - Angeblicher Stadtmitarbeiter entwendet Geldbörse

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtverwaltung an der Haustür eines 82-jährigen Peiners, da dieser den Zählerstand ablesen müsse. Der Peiner ließ den falschen Mitarbeiter in seine Wohnung und stellte anschließend fest, dass seine Geldbörse samt Inhalt verschwunden war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 110 Euro.

Einbruch in Stallgebäude

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr, gewaltsam in ein Stallgebäude in Peine, Mühlenstahlweg, ein. Dort entwendeten sie unter anderem Reitsättel und einen Rasenmäher. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:15 Uhr, beschädigten bislang nicht bekannte Personen einen in Ilsede in der Straße "Landwehr" abgestellten PKW. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Donnerstag, um 07:00 Uhr, kam es in Woltorf, Kreuzung L321/ Schwittmerstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Peinerin wollte mit ihrem PKW von der Schwittmerstraße auf die L321 abbiegen und übersah dabei den PKW eines 36-jährigen Peiners, welcher von Peine in Richtung Sophiental fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter scheiterten am Samstag, in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 19:30 Uhr, an dem Versuch in ein Einfamilienhaus in Hohenhameln, Herzberg, einzubrechen. Sie versuchten mehrere Fenster gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

