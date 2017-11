POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 16. November 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 14.11.2017, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, gegen die Fahrertür eines zum Parken in der Straße Alter Weg abgestellten Ford Mondeo in schwarz. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Verkehrsunfall

Mittwoch, 15.11.2017, gegen 10:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Mittwochmorgen ein 25-jähriger Autofahrer beim Fahren von einem Parkplatz an der Rimbecker Straße in Hornburg in den fließenden Verkehr das bevorrechtigte Auto einer 23-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde ein Auto so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000,-- Euro geschätzt.

