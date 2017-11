Ein Dokument

Salzgitter (ots) - Trickdiebstahl Salzgitter-Bad, An den Beekgärten, Tatzeit 10.11.2017, 12:00 Uhr Unter dem Vorwand, Gegenstände für einen Basar zu suchen, verschaffte sich eine männliche Person Zutritt in das Wohnhaus einer 85-jährigen Frau. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Mann ein goldenes Armband. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Insbesondere bittet die Polizei, bei ungewöhnlichen Wahrnehmungen oder Beobachtungen die Polizei zu kontaktieren.

Einbruchsdiebstahl in einer Baustelle Salzgitter, Gebrüder-Grimm-Weg, Tatzeit 12.11.2017, 17:00 - 13.11.2017, 08.00 Uhr. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich durch eine gewaltsame Öffnung einer provisorischen Zugangstür Zugang zum Rohbau. Anschließend wurden aus dem Haus diverse Werkzeuge, ein Kaminofen und eine Sackkarre entwendet. Der Schaden wird mit 600 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Aufgefundenes Diebesgut (Fotoanhang) Salzgitter-Bad, Am Gräsekamp, 12.11.2017 Auf einem Grundstück in Salzgitter-Bad, Am Gräsekamp (Mahner Berg) wurde eine blaue Stofftasche mit diversem Schmuck (Halsketten, Ohrstecker, Ringe, Armbanduhren und Anhängern) aufgefunden. Ein Bild der aufgefundenen Gegenstände ist beigefügt.

Da außerdem zwei Schraubendreher aufgefunden wurden, ist davon auszugehen, dass es sich um Diebesgut handeln könnte.

Hinweise auf einen Geschädigten bzw. einen Tatort liegen bislang nicht vor. Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl Salzgitter-Bad, Hirtenweg, Tatzeit 10.11.2017, 15:00 - 13.11.2017, 16:45 Uhr Durch ein gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in eine Wohnung und durchsuchten diese. Aus der Wohnung wurde Bargeld, Uhren und ein Notebook entwendet. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht angegeben werden.

